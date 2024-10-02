山陀兒颱風來襲 遇災損切記3步驟 30天內存證報備有保障
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-02 13:09
財政部北區國稅局表示，山陀兒颱風來襲，請民眾隨時注意颱風動向並做好防災準備，注意自身安全，若發生財產損失，提醒作好災損減免三步驟，並於災害發生後 30 日內，可申請所得稅及營業稅等稅捐減免。
該局進一步說明，民眾遭遇颱風造成財產損失時，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後 30 日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜，該局並提供所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等稅目之減免規定請民眾參考。
該局強調，對於民眾因災害造成的財產損失，將秉持從寬、從速、從簡原則，積極協助及輔導受災納稅義務人申報（請）各項稅捐減免事宜。該局並提醒納稅義務人除了可以臨櫃辦理與書面郵寄申請外，也可至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免，快速又省時。
納稅義務人如對於災害損失稅捐減免之規定或申報（請）方式有不明瞭的地方，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢或撥打免費服務專線 0800-000-321 洽詢，將有專人為您解說。
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