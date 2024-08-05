蘋果新機旺季到 大立光7月營收54億元創今年新高年增55%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 16:07

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光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 7 月營收重新站上 50 億元大關達 54 億元，月增 34.48%，年增 55%，也爲連續 12 個月營收年成長；2024 累計 1-7 月營收 277.33 億元，年增 33.1%；大立光在 8 月的出貨動能估將優於 7 月。

大立光統計，從 7 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。

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大立光股價盤中股價走低，今天 以 2575 元作收，下跌 7.04 % 或 195 元，成交量 1588 張。

大立光已公布 2024 年最新財報，大立光累計 2024 年上半年營收爲 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.55 個百分點， 上半年的稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益 79.49 元。2024 年上半年盈餘擬每股配息 40 元，將發出 53.39 億元現金。