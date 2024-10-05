營收速報 - 2024年10月5日台股中小型公司9月營收一覽（新增110家）
鉅亨網新聞中心 2024-10-05 07:55
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2024年10月5日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計145家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|竹陞科技-其他電子業
|3,872萬
|1700.8%
|台新藥-生技醫療業
|433萬
|656.2%
|公信-電腦及週邊設備業
|8,601萬
|175.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|永信建-建材營造業
|14.36億
|183.6%
|新天地-觀光餐旅
|1.33億
|151.7%
|正瀚-創-生技醫療業
|5,449萬
|67.8%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達145家。其中營收年增大於 25％有46家，年增小於-20％有20家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|18家
|介於10～50億
|>= 0%
|21家
|介於10～50億
|< 0%
|8家
|介於10～50億
|<= -20%
|12家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|28家
|小於10億
|>= 0%
|33家
|小於10億
|< 0%
|16家
|小於10億
|<= -20%
|12家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|竹陞科技-其他電子業
|3,872萬
|1700.8%
|台新藥-生技醫療業
|433萬
|656.2%
|公信-電腦及週邊設備業
|8,601萬
|175.7%
|物聯-數位雲端
|2,613萬
|138.2%
|互動-通信網路業
|3.00億
|133.0%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台睿-生技醫療業
|83萬
|27466.7%
|永信建-建材營造業
|14.36億
|183.6%
|新天地-觀光餐旅
|1.33億
|151.7%
|互動-通信網路業
|3.00億
|114.0%
|正瀚-創-生技醫療業
|5,449萬
|67.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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