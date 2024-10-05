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鉅亨速報

營收速報 - 2024年10月5日台股中小型公司9月營收一覽（新增110家）

鉅亨網新聞中心 2024-10-05 07:55


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2024年10月5日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計145家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
竹陞科技-其他電子業 3,872萬 1700.8%
台新藥-生技醫療業 433萬 656.2%
公信-電腦及週邊設備業 8,601萬 175.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
永信建-建材營造業 14.36億 183.6%
新天地-觀光餐旅 1.33億 151.7%
正瀚-創-生技醫療業 5,449萬 67.8%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達145家。其中營收年增大於 25％有46家，年增小於-20％有20家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 18家
介於10～50億 >= 0% 21家
介於10～50億 < 0% 8家
介於10～50億 <= -20% 12家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 28家
小於10億 >= 0% 33家
小於10億 < 0% 16家
小於10億 <= -20% 12家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
竹陞科技-其他電子業 3,872萬 1700.8%
台新藥-生技醫療業 433萬 656.2%
公信-電腦及週邊設備業 8,601萬 175.7%
物聯-數位雲端 2,613萬 138.2%
互動-通信網路業 3.00億 133.0%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台睿-生技醫療業 83萬 27466.7%
永信建-建材營造業 14.36億 183.6%
新天地-觀光餐旅 1.33億 151.7%
互動-通信網路業 3.00億 114.0%
正瀚-創-生技醫療業 5,449萬 67.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收9月營收其他電子業竹陞科技其他電子業竹陞科技

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竹陞科技165-4.90%
台新藥48.65-1.22%
永信建219.50.69%
新天地22.55-0.22%
正瀚-創76.20.26%
互動86.56.00%
公信13.55-0.59%
物聯21.951.90%
台睿32.150.75%

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