大立光上半年EPS79.49元擬每股配息40元 8/15除息
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 17:40
光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (29) 日召開董事會，會中決議 2024 年上半年盈餘擬每股配息 40 元，依照大立光 2024 年上半年每股稅後純益 79.49 元計算，盈餘配發率爲 50.3%。大立光預計 8 月 15 日除息，發放股利日期爲 9 月 12 日。
大立光今天並公布 2024 年最新財報，大立光累計 2024 年上半年營收爲 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.55 個百分點， 上半年的稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益 79.49 元。2024 年上半年盈餘擬每股配息 40 元，將發出 53.39 億元現金。
大立光執行長林恩平日前在法說會中表示，7 月拉貨動能優於 6 月，8 月優於 7 月，新廠如規劃在本季移設備入廠，第 4 季達全產能滿載。
除大立光之外，目前光學元件廠已經有揚明光 (3504-TW) 公布最新財報，揚明光 2024 年第二季財報營收 6.38 億元，毛利率 8.8%，季增 3.25 個百分點，年減 2.08 個百分點，單季稅後虧損 5804 萬元，較上季稅後虧損 2.29 億元及去年同期稅後虧損 6716 萬元減少，單季每股虧損 0.51 元
揚明光學 2024 年上半年財報營收 11.98 億元，毛利率爲 7.28%，年減 2.82 個百分點，揚明光 2024 年上半年稅後虧損高達 2.87 億元，較 2023 年同期虧損 1.53 億元明顯增加，也超越 2023 年全年的虧損金額，上半年每股虧損達 2.52 元。
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