大立光上半年EPS79.49元擬每股配息40元 8/15除息

光學元件股股王大立光 ( 3008-TW ) 今 (29) 日召開董事會，會中決議 2024 年上半年盈餘擬每股配息 40 元，依照大立光 2024 年上半年每股稅後純益 79.49 元計算，盈餘配發率爲 50.3%。大立光預計 8 月 15 日除息，發放股利日期爲 9 月 12 日。

大立光今天並公布 2024 年最新財報，大立光累計 2024 年上半年營收爲 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.55 個百分點， 上半年的稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益 79.49 元。2024 年上半年盈餘擬每股配息 40 元，將發出 53.39 億元現金。

大立光執行長林恩平日前在法說會中表示，7 月拉貨動能優於 6 月，8 月優於 7 月，新廠如規劃在本季移設備入廠，第 4 季達全產能滿載。