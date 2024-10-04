外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.81%，報0.6161元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:43
截至台北時間04日20:43，紐元/美元下跌0.005點跌幅達0.81%，暫報0.6161點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.42%
- 近 1 週：-1.82%
- 近 3 月：+1.80%
- 近 6 月：+3.38%
- 今年以來：-1.76%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.78%
- 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.8%
- 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.6%
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