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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.81%，報0.6161元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:43


截至台北時間04日20:43，紐元/美元下跌0.005點跌幅達0.81%，暫報0.6161點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.42%
  • 近 1 週：-1.82%
  • 近 3 月：+1.80%
  • 近 6 月：+3.38%
  • 今年以來：-1.76%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.82，本日下跌0.45%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日下跌0.12%
  • 歐元/美元相關性0.61，本日下跌0.56%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.78%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.8%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.6%

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紐元/美元0.6159-0.84%
澳元/美元0.6799-0.58%
英鎊/美元1.309-0.25%
歐元/美元1.0971-0.56%

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