〈CES 2025〉MicroLED應用 AR眼鏡、車用顯示商機湧現 台廠迎成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-05 10:10

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CES 2025 將釋出 MicroLED 新應用，多家大廠預計展示最新技術及產品，如 AR 眼鏡及車用顯示，集邦科技指出，在相關應用帶動下，MicroLED 產值從 2024 開始，4 年內將成長超過 11 倍，2028 年產值將來到 4.89 億美元，相關台廠如錼創 - KY(6854-TW) 可望受惠。

Vuzix、VueReal 及友達 (2409-TW) 等大廠將在 CES 2025 展現 MicroLED 技術實力。Vuzix 將展出最新 AR 智慧眼鏡設計，採用 1mm、0.7mm 厚光波導技術，搭載 MicroLED 及 LCoS 投影機，並展示多款新型 OEM Ultralite 智慧眼鏡參考平台，包括具備麥克風、揚聲器和內建相機的全彩雙眼 AR 眼鏡。

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友達將與 BHTC 共同展示整合 MicroLED 技術的新一代智慧座艙，以「Infinite Future,Unlimited Possibilities」為主題，展現沉浸式、貼近乘用者需求的 Display HMI 解決方案，發揮 MicroLED 技術透明、可撓及大尺寸等優勢。

加拿大廠商 VueReal 則將首次發表 MicroLED 設計參考套件，涵蓋汽車、AR、消費性電子和照明等多個領域，協助企業更快速、更具成本效益地將 MicroLED 技術導入市場。VueReal 還將展示其專利 MicroSolid Printing 技術的最新成果。

集邦科技指出，儘管目前大型顯示器與穿戴裝置市場需求疲軟，但 MetaQuest 採用 MicroLED 光機已帶動 AR 市場熱度升溫。預估車用領域因具備彈性化外型、高效率透明顯示等優勢，至 2028 年產值可達 1 億美元；AR 領域的 MicroLED 市占更可望在 2030 年突破 30％。