法人看台股AI主題多方主軸不變 概念股板塊分化加劇

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-05 10:50

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台股 2025 開局失利，安聯投信台股團隊表示，AI 類股依舊是多方的主軸，但概念股板塊分化加劇，展望後市，元月份交易時間較短，加上川普上任在即及年節將近，都將壓抑交投狀況；惟基本面仍可正向期，建議逢低布局或定期定額仍是較佳方式，一方面可等待 AI 主題籌碼沉澱及拉回布局的機會，一方面可聚焦經營體質佳且具有配息能的非 AI 主題。

安聯投信台股團隊指出，近期強勢族群由 NVIDIA 平台轉向 ASIC 平台，Amazon 訂單題材挹注下，支撐相關供應鏈表現；另一方面，GB200 生產難度高致使出貨量下修，則壓抑相關族群表現；在半導體部分也出現多空差異，如設備股因機台拉貨趨緩而回檔，統包業者因建廠需求而受惠有撐。

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安聯投信台股團隊表示，在 AI 伺服器方面的表現也多空不一，例如機器人概念股重回領漲族群，相關供應鏈如機構件、感測元件表現亮眼，而光通訊類股則是受惠高速傳輸必要性長線題材。總體來看，電子類股仍圍繞在 AI，但類股表現差異大。

值得注意的是，安聯投信台股團隊表示，近期也有跡象顯示市場開始將注意力擴散至非 AI 類股，低基期優勢支撐零組件、工業電腦等主題，但其中也因有 AI 應用影子在內而受惠。在傳產部分，近期運輸類股表現相對整齊，生技股也有止跌回穩的跡象，工具機與重電類股則各擁題材。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，美國新任總統川普將於元月 20 日上任，有關川普新政府團隊、政策等消息成為近期左右市場的一大主力；不過這部分已陸續反應在股市，雖然利空不會完全消失，但從事件影響的角度，川普上任可視為短期利空出盡；政策的角度，或可期待聯準會可能提前結束縮表的利多。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，整體來看，AI 族群持續擴大，譬如從訓練到應用所需的 AI 伺服器，到 AI AGENT 所需的各式各樣硬體裝置，台股都不會缺席，可預期 AI 仍是市場主流，但基本面如獲利狀況尚未跟上也是事實，建議布局上，宜採用更長週期去餐與這些趨勢、或趁市場雜音如出貨不如預期等來逢低加碼。