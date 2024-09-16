經濟部：發明專利申請案半導體技術居冠 占比14.5%創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-16 10:33

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經濟部統計處今 (16) 日公布，2023 年發明專利新申請案占 3 種專利申請案之比例突破 7 成，我國發明專利申請案以「半導體」領域居首位：2022 年我國發明專利申請前 3 大領域為「半導體」(占 14.5%)、「運算科技」(占 9.0%)、「電子機械能源裝置」(占 6.1%)，本國人與外國人約為 4:6，2024 年 1~7 月外國申請人占 61.8%，其中以日本占 25.0% 居首。

觀察近年專利新申請案件，2020 年受 COVID-19 疫情衝擊，全球經濟活動降溫，我國新申請專利案件數降為 7.2 萬件，年減 3.2%，之後年增率呈微幅波動，2023 年小增 0.8%，2024 年 1~7 月續微增 0.2%。以型態別觀察，以發明占最大宗，2023 年占比首度突破 7 成，2024 年 1~7 月則略降至 69.4%，新型及設計占比則分別為 20.3%、10.3%。

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此外，我國發明專利申請案以「半導體」領域居首位，2022 年我國發明專利申請前 3 大領域為「半導體」(占 14.5%)、「運算科技」(占 9.0%)、「電子機械能源裝置」(占 6.1%)，均為我國製造業之優勢領域，其中「半導體」領域較 2020 年上升 3.6 個百分點最多。

若再就申請人國別觀察，本國人申請前 3 大技術領域依序為「半導體」、「運算科技」及「電子機械能源裝置」；外國申請人中，日本、美國、中國大陸及南韓亦均以「半導體」為最大宗，惟日本及美國在「高分子化學」及「藥物」方面表現突出。

我國發明專利申請案，外國申請人占比逾 6 成：若觀察發明專利申請案之申請人國籍，向以外國申請人居多，本國人與外國人約為 4:6，2024 年 1~7 月外國申請人占 61.8%，其中以日本占 25.0% 居首，其次為美國占 13.4%，中國大陸及南韓分別占 6.6%、6.0%，居第三及第四。