經濟部主秘楊志清接產發署長 推3大措施拚「雙軸轉型」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-28 18:33

經濟部產業發展署今（28）日舉行新任署長布達及交接典禮，由經濟部常務次長連錦漳監交，將官印由代理署長陳佩利交接給新任署長楊志清。連錦漳讚許楊志情有老工業局的認真打拚精神，期許他將這種精神傳承下去，帶領同仁一起打拚。楊志清則指出上任後將推動低碳及數位化的「雙軸轉型」、產創條例修法、強化供應鏈串接和連結等 3 項重大措施。

連錦漳在致詞時表示，很高興親自來擔任監交，一聽到楊將升任產發署長，感受是「好人終於出頭了」，親手將棒子交給楊志清，別具意義。他肯定楊志清素有「老工業局」人的認真和打拚精神，當年在他離開工業局 7 年回來初接手離岸風電業務，因為不熟悉，楊志清周末假日都來辦公室陪他唸書，費時 2 個月才「畢業」，同時也建立了革命情感。

連錦漳強調，產發署在經濟部內是業務相對繁重的單位，特別辛苦。他提及楊志清幾次和升遷機會失之交臂，每一次錯過他都為之扼腕，沒想到原來是「劇情未完，待續」，老天自有安排，讓楊志清接下這個重任，他期許楊未來能將打拚的精神繼續傳承下去，帶領同仁繼續加油，並期勉要能夠耐得住性子，面對外界批評：「好的意見要聽進去，隨便亂罵就要忍住」，如此才能做好工作事，解決很多問題。

楊志清於致詞時，首先是張臂歡呼「謝謝親愛的工業局，我回來了！」引起在場一陣歡呼和熱烈掌聲，他表示自 2000 年 7 月 1 日即來到經濟部工業局（產發署前身）。他並揭示未來產發署努力的三大方向：

第一、持續推動產業數位化、低碳化「雙軸轉型」：產業根本即是要數位化，底子要堅實，還要引進 AI、智慧製造，各個產業都應了解生成式 AI 帶來的影響，及對產業界帶來的好處和便利。

第二、持續加強與產業界溝通，也要和公協會一起努力關於產業創新條例修法，有關投資抵減部分，將透過經濟部及和財政部等其他部會協調溝通。

第三、強化產業供應鏈的鏈結：臺灣的 ICT 產業舉世聞名，還有半導體、工具機、機械等產業的結合，要續強化產業供應鏈的韌性，有助於產業界的穩定發展與拓展全球市場。

楊志清強調，產發署身為產業輔導機關，多年來有好的文化，願意與產業界一同面對問題，一一來分析並尋求解決之道。