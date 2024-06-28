經濟部主秘楊志清接產發署長 推3大措施拚「雙軸轉型」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-28 18:33
經濟部產業發展署今（28）日舉行新任署長布達及交接典禮，由經濟部常務次長連錦漳監交，將官印由代理署長陳佩利交接給新任署長楊志清。連錦漳讚許楊志情有老工業局的認真打拚精神，期許他將這種精神傳承下去，帶領同仁一起打拚。楊志清則指出上任後將推動低碳及數位化的「雙軸轉型」、產創條例修法、強化供應鏈串接和連結等 3 項重大措施。
連錦漳在致詞時表示，很高興親自來擔任監交，一聽到楊將升任產發署長，感受是「好人終於出頭了」，親手將棒子交給楊志清，別具意義。他肯定楊志清素有「老工業局」人的認真和打拚精神，當年在他離開工業局 7 年回來初接手離岸風電業務，因為不熟悉，楊志清周末假日都來辦公室陪他唸書，費時 2 個月才「畢業」，同時也建立了革命情感。
連錦漳強調，產發署在經濟部內是業務相對繁重的單位，特別辛苦。他提及楊志清幾次和升遷機會失之交臂，每一次錯過他都為之扼腕，沒想到原來是「劇情未完，待續」，老天自有安排，讓楊志清接下這個重任，他期許楊未來能將打拚的精神繼續傳承下去，帶領同仁繼續加油，並期勉要能夠耐得住性子，面對外界批評：「好的意見要聽進去，隨便亂罵就要忍住」，如此才能做好工作事，解決很多問題。
楊志清於致詞時，首先是張臂歡呼「謝謝親愛的工業局，我回來了！」引起在場一陣歡呼和熱烈掌聲，他表示自 2000 年 7 月 1 日即來到經濟部工業局（產發署前身）。他並揭示未來產發署努力的三大方向：
第一、持續推動產業數位化、低碳化「雙軸轉型」：產業根本即是要數位化，底子要堅實，還要引進 AI、智慧製造，各個產業都應了解生成式 AI 帶來的影響，及對產業界帶來的好處和便利。
第二、持續加強與產業界溝通，也要和公協會一起努力關於產業創新條例修法，有關投資抵減部分，將透過經濟部及和財政部等其他部會協調溝通。
第三、強化產業供應鏈的鏈結：臺灣的 ICT 產業舉世聞名，還有半導體、工具機、機械等產業的結合，要續強化產業供應鏈的韌性，有助於產業界的穩定發展與拓展全球市場。
楊志清強調，產發署身為產業輔導機關，多年來有好的文化，願意與產業界一同面對問題，一一來分析並尋求解決之道。
新任產發署長楊志清現年 54 歲，國立臺灣科技大學管理研究所碩士，歷任原工業局組長、主任秘書、副局長等職務，協助局長督導推動產業淨零、數位轉型，及推動半導體供應鏈在地化，積極協助產業發展，並於副局長任內執行嚴重特殊傳染性肺炎中央疫情指揮中心專案工作，完成口罩國家隊任務，獲得一次記兩大功之殊榮；112 年 9 月 26 日因經濟部組改，擔任經濟部主任秘書 9 個月至被拔擢為產發署署長。
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