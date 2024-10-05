〈熱門股〉易發啖先進封裝商機 周漲19%站回半年線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-05 08:47

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隨著 CoWoS 產能持續供不應求，台積電對相關設備拉貨動能可望一路延續至明後年，萬潤 (6187-TW) 受惠 CoWoS 題材持續發酵，本周股價上漲至 500 元大關，其供應商易發 (6425-TW) 本周也從谷底反彈，單周大漲 19.37%，站回半年線大關。

市場看好台積電 (2330-TW)(TSM-US) 明年在群創南科廠加入貢獻下，CoWoS 月產能將挑戰 6 至 7 萬片，有機會再較今年翻倍，在高速的產能擴充計畫下，也大幅挹注設備供應商訂單。

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易發為自動化精密設備業者，隨著近年先進封裝趨勢興起，在產業設備國產化的趨勢帶動下，易發也搭上國產化熱潮，間接出貨給晶圓代工大廠，今年前 8 月營收 11.19 億元，年增高達 82.24%。