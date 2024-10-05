〈熱門股〉易發啖先進封裝商機 周漲19%站回半年線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-05 08:47
隨著 CoWoS 產能持續供不應求，台積電對相關設備拉貨動能可望一路延續至明後年，萬潤 (6187-TW) 受惠 CoWoS 題材持續發酵，本周股價上漲至 500 元大關，其供應商易發 (6425-TW) 本周也從谷底反彈，單周大漲 19.37%，站回半年線大關。
市場看好台積電 (2330-TW)(TSM-US) 明年在群創南科廠加入貢獻下，CoWoS 月產能將挑戰 6 至 7 萬片，有機會再較今年翻倍，在高速的產能擴充計畫下，也大幅挹注設備供應商訂單。
易發為自動化精密設備業者，隨著近年先進封裝趨勢興起，在產業設備國產化的趨勢帶動下，易發也搭上國產化熱潮，間接出貨給晶圓代工大廠，今年前 8 月營收 11.19 億元，年增高達 82.24%。
易發本周沿五日線上攻，周五帶量突破盤整格局，最高達 82.4 元，終場漲幅收斂，收在 79.5 元，三大法人本周呈現土洋對作，外資逢高調節 244 張，自營商則加碼 120 張。
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