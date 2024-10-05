〈熱門股〉投信連6買！亞德客-KY 2周漲近3成 再戰千金股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-05 11:10

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陸股適逢十一長假休市，不過，中國人行祭出降準、降息等組合拳刺激措施，可望為經濟注入強大活水，台股多檔 KY 股漲翻天，其中，傳動元件廠亞德客 - KY(1590-TW)，4 日一度飆上漲停板，終場收在 999 元，創近 3 個月新高，挑戰年線，由於本周連放 2 日颱風假，若時間拉長至近 2 周漲幅來看，累計已大漲 27.6%，獲投信連 6 買。

亞德客 - KY 近期股價帶量上攻，重新站回季線、半年線之上，投信持續站在買方，呈現連續 6 個交易日買超，4 日一度重回千金股行列，也是近 3 個月來首見，在買盤追捧下，有望進一步挑戰年線 1009 元。

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中國大陸下猛藥救市，包括全面下調金融機構存款準備率 2 碼 (0.5 個百分點)，預估釋出長期流動性約人民幣 1 兆元，並調降政策利率、降低存量房貸利率、創設新政策工具等。市場樂觀期待企業增加投資意願，亞德客、上銀等相關中概股可望因此受惠。

亞德客 - KY 今年 8 月合併營收 24.42 億元、年減 4.67%；今年前 8 月累計營收 205.42 億元、年增 3.33%。8 月來自電子行業、紡織及服裝機械、機床設備及汽車行業的出貨，有較高的增長率。

亞德客 - KY 指出，8 月接單金額持續高於出貨金額，但因全球經濟環境複雜化，且部分客戶等待地方政府公布三中全會後的獎勵政策細則，另有客戶因觀望美國總統選舉結果而延後拉貨，使得 8 月出貨金額持續受到影響。