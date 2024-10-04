回應日本工商會白皮書 劉鏡清：半導體、AI產業朝4大面向深化鏈結
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-04 19:50
國發會劉鏡清主任委員今（4）日代表政府接受台北市日本工商會發表「2024 年白皮書」，日本工商會呼籲解決產業五缺、建立穩定兩岸關係以及簽署經濟夥伴協定，同時提出希望達到 2030 年前台日雙方貿易額提高至 1.5 倍的目標。劉鏡清回應台日同為以創新經濟為主的國家，於半導體及 AI 產業更具有深厚合作基礎，可望朝四大面向深化鏈結，一起打造更堅韌、安全的供應鏈。
劉鏡清代表政府接受白皮書，首先感謝商會對各部會推動白皮書議題成果的肯定，並表示政府一直致力於經商環境的改善，商會提供的建言向為各部會重要的施政參考。
2024 白皮書以「為臺日經濟無縫合作發展並加以實現的建議」為主題，就洽簽經濟夥伴協定、深化產業合作、優化投資環境及吸引優秀人才等面向，提出許多寶貴建議，其中有許多議題亦是政府目前的施政主軸，或是後續政策推動的目標與方向。
日本工商會呼籲台灣政府須解決五缺問題及穩定兩岸關係 ，並提出實現願景的 5 點建議，包括建立可實現貨物和服務自由流通的制度、締造一個可安心投資的環境、透過企業間的合作強化台日供應鏈、安排學生間及企業間的交流機會、以及行政上的彈性政策。
日本工商會呼籲台日雙方儘早簽署全面經濟夥伴協定，也建議日本政府表態支持台灣儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼 2030 年前台日貿易額提高至 1.5 倍。
劉鏡清感謝日本政府及商會多次公開支持臺灣的國際參與，昐日本持續支持台灣加入 CPTPP，並推動簽訂台日雙邊經貿協定或是合作備忘錄（MOU）。他強調，台日同為以創新經濟為主的國家，於半導體及 AI 產業更具有深厚合作基礎，如能更進一步串聯台日產業發展，逐步透過國際市場、全球資金、深化科技合作及先進技術人才等四大面向深化鏈結，將可擴大台日合作成果，有效穩固經貿關係，一起打造更堅韌、安全的供應鏈。
劉鏡清於今年 9 月赴日期間，創先例出席日本國家記者俱樂部 (Japan National Press Club, JNPC) 聯合記者會，於受訪時表示日本為台灣半導體合作重要夥伴，因日本在化學、材料及設備等方面具領先地位，結合台灣在半導體製程之優勢，可共同創造最佳產業鏈。
劉鏡清指出，政府持續推動淨零目標，邁向二次能源轉型方面，目前推動淨零轉型已邁入第 3 年，今年預計投入 390 億元，至 2030 年將投入 9 千多億元。政府刻正積極推動二次能源轉型，未來將加強發展如氫能、地熱等多元前瞻綠能，並思考納入綠氨的可能性；日本在氫能、碳捕捉等領域具豐富技術經驗，期盼未來雙方能強化技術合作，共享臺灣綠色成長商機。
最後，劉鏡清再次感謝日本商會長期在台耕耘，並對政府提出諸多建言，國發會向來扮演外國商會與政府溝通的橋樑，將持續鬆綁法規，打造更好的經商環境，並與商會攜手合作，共享經濟繁榮新契機。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 劉鏡清：放大AI科研創新創業量能 將成立台灣tech hub
- 國發基金與京都大學合作設立創投基金 深耕半導體等「深科技」
- 國發會推台日創新合作 劉鏡清：台日朝 4 大面向深化鏈結
- 國發會推「全球菁英卡」吸引外國高階人才 滿1年即永居、尊親屬享類國民待遇