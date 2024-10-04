回應日本工商會白皮書 劉鏡清：半導體、AI產業朝4大面向深化鏈結

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-04 19:50

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國發會劉鏡清主任委員今（4）日代表政府接受台北市日本工商會發表「2024 年白皮書」，日本工商會呼籲解決產業五缺、建立穩定兩岸關係以及簽署經濟夥伴協定，同時提出希望達到 2030 年前台日雙方貿易額提高至 1.5 倍的目標。劉鏡清回應台日同為以創新經濟為主的國家，於半導體及 AI 產業更具有深厚合作基礎，可望朝四大面向深化鏈結，一起打造更堅韌、安全的供應鏈。



劉鏡清代表政府接受白皮書，首先感謝商會對各部會推動白皮書議題成果的肯定，並表示政府一直致力於經商環境的改善，商會提供的建言向為各部會重要的施政參考。

2024 白皮書以「為臺日經濟無縫合作發展並加以實現的建議」為主題，就洽簽經濟夥伴協定、深化產業合作、優化投資環境及吸引優秀人才等面向，提出許多寶貴建議，其中有許多議題亦是政府目前的施政主軸，或是後續政策推動的目標與方向。

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日本工商會呼籲台灣政府須解決五缺問題及穩定兩岸關係 ，並提出實現願景的 5 點建議，包括建立可實現貨物和服務自由流通的制度、締造一個可安心投資的環境、透過企業間的合作強化台日供應鏈、安排學生間及企業間的交流機會、以及行政上的彈性政策。

日本工商會呼籲台日雙方儘早簽署全面經濟夥伴協定，也建議日本政府表態支持台灣儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼 2030 年前台日貿易額提高至 1.5 倍。

劉鏡清感謝日本政府及商會多次公開支持臺灣的國際參與，昐日本持續支持台灣加入 CPTPP，並推動簽訂台日雙邊經貿協定或是合作備忘錄（MOU）。他強調，台日同為以創新經濟為主的國家，於半導體及 AI 產業更具有深厚合作基礎，如能更進一步串聯台日產業發展，逐步透過國際市場、全球資金、深化科技合作及先進技術人才等四大面向深化鏈結，將可擴大台日合作成果，有效穩固經貿關係，一起打造更堅韌、安全的供應鏈。