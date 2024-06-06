劉鏡清：放大AI科研創新創業量能 將成立台灣tech hub

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-06 19:06

國發會主委劉鏡清今 (6) 日出席美國商會「2024 台灣白皮書」發表會，並代表政府接受白皮書。劉鏡清於致詞中表示，將編列預算加大投資量能，於北部或南部成立台灣 tech hub，含括 AI 中心、先進科技研究中心、創新及創業中心，以推動 AI 等產業。

發表會中，美國商會會長感謝政府的協調及努力，期昐雙方有更加緊密與頻繁的互動，共同優化投資環境，開創更具韌性的新局面。劉主委表示，美國一直是台灣重要經貿夥伴，未來將有更多合作機會，希望美國商會會員持續投資台灣。



劉鏡清表示，未來台灣產業發展將聚焦在 AI 產業和半導體的雙核心上，推動產業平衡發展，在原有強大的半導體產業基礎之上，結合 AI 產業，打造護國群山，不論在 AI 或半導體產業，台美之間都有上下游產業的緊密合作關係，期待商會與我們一起努力。