劉鏡清：放大AI科研創新創業量能 將成立台灣tech hub
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-06 19:06
國發會主委劉鏡清今 (6) 日出席美國商會「2024 台灣白皮書」發表會，並代表政府接受白皮書。劉鏡清於致詞中表示，將編列預算加大投資量能，於北部或南部成立台灣 tech hub，含括 AI 中心、先進科技研究中心、創新及創業中心，以推動 AI 等產業。
發表會中，美國商會會長感謝政府的協調及努力，期昐雙方有更加緊密與頻繁的互動，共同優化投資環境，開創更具韌性的新局面。劉主委表示，美國一直是台灣重要經貿夥伴，未來將有更多合作機會，希望美國商會會員持續投資台灣。
劉鏡清表示，未來台灣產業發展將聚焦在 AI 產業和半導體的雙核心上，推動產業平衡發展，在原有強大的半導體產業基礎之上，結合 AI 產業，打造護國群山，不論在 AI 或半導體產業，台美之間都有上下游產業的緊密合作關係，期待商會與我們一起努力。
劉鏡清並表示，將規劃並編列相關預算，於北部或南部成立台灣 tech hub，含括 AI 中心、先進科技研究中心、創新及創業中心，以推動 AI 等產業之發展，國發基金亦將於未來加大投資量能。
在良好法規實務方面，劉鏡清說明，台灣為進一步落實「台美 21 世紀貿易倡議」之良好法制相關規範，已持續優化法制作業程序，如草案預告 60 天等，以推動法規透明化，並強化公眾參與。另為吸引外國人才來台，國發會將與相關部會討論有關簡化簽證、生活及就學等議題，及舉辦人才招聘相關活動。
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