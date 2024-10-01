中共建政75周年 習近平：要促進促進兩岸民眾「心靈契合」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-01 08:32

‌



中共中央總書記習近平周一（30 日）晚間在中共建政 75 周年招待會上表示，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸民眾「心靈契合」。

10 月 1 日是中共建政 75 周年，中國官方依例在前一晚舉行招待會。據《新華社》報導，國務院總理李強主持了招待會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席招待會，約 3,000 名中外人士歡聚一堂，慶祝中共建政 75 周年。

‌



北京人民大會堂宴會廳華燈璀璨，洋溢著喜慶熱烈的節日氛圍，主席台上方高懸國徽，「1949－2024」大字年號在鮮豔紅旗映襯下，格外醒目。

周一 17 時 30 分許，習近平等步入宴會廳，向大家揮手致意，全場響起熱烈掌聲。

招待會開始時，全場起立，高唱中華人民共和國國歌，《義勇軍進行曲》在大廳迴盪。

在嘹亮號角聲中，習近平走上主席台，發表講話。他表示，實現中華民族偉大復興，是香港同胞、澳門同胞、台灣同胞等全體中華兒女的共同願望，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅定不移維護和促進港澳長期繁榮穩定。

習近平指出，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞「心靈契合」，堅決反對「台獨」分裂活動。

習近平強調，實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪，誰都無法阻擋。