〈房產〉Q3政大永慶即時房價指數漲幅收斂 永慶：Q4恐陷盤整或下修
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-04 18:30
2024 年第三季「政大永慶即時房價指數」出爐，由最新數據顯示，全台和七都房價指數仍呈現季增的現象，但永慶房屋指出， 2024 年第三季全台和七大都會區「即時房價指數」已見收斂。台北、台南季增率在 2% 以下，新北、台中則季增 2% 至 3%，僅桃園、新竹縣市與高雄季增幅仍逾 4%。
據「政大永慶即時房價指數」顯示，2024 第二季季增幅為 4.7%，2024 第三季季增幅為 3.1%，小幅下降 1.6 個百分點。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2024 年上半年，受惠於台灣景氣復甦、台股持續上漲產生財富效果以及新青安政策加速自住族群進場，購屋需求強勁，帶動房市交易量，房價推升力道猛烈。
但是 ，在 8 月初，因部分銀行房貸將達滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，也導致房價上漲動力不足。
其中，台北、台南 2024 第三季指數季漲幅已收斂至 2% 以內，是七大都會區中漲幅最小的兩個縣市。郭翰說明，目前台北的房價位處高基期，部分購屋族群已無法負荷，再加上受到銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制，更難以追價，因此指數季漲幅從上一季的 4.9% 收斂至本季的 1.6%。
而台南則是近年來房價指數漲勢凌厲，當地房價從低基期被拉抬至歷史新高點，現階段台南相對高昂的房價也使消費者難以再追價，因此 2024 第三季房價指數漲幅有回落現象，從上一季的 5.9% 下滑至 1.7%。
郭翰指出，受到 8 月銀行房貸緊縮和 9 月央行祭出的第七波信用管制衝擊，2024 年第三季房市交易量已出現大幅下滑的情況，預估第四季買氣急凍。在縮銀根、去槓桿的狀況下，將扭轉民眾對於房價持續上漲的預期，是否會帶動房價的下修，2024 年第四季的「政大永慶房價指數」的變化值得持續觀察。
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