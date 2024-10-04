OTC：桓鼎-KY自10/8起打入全額交割

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-04 22:00

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董事間訟爭不斷的桓鼎 - KY(5543-TW)，今 (4) 日晚間 OTC 公告因其內控的執行有重大缺失，將處以違約金 20 萬元，且爲保障投資人權益，並將自 10 月 8 日起將桓鼎 - KY 打入全額交割股。

櫃買中心表示，桓鼎 - KY 今 (4) 日召開重大訊息說明記者會說明該公司重要子公司崇佑（中國）新材料有限公司股權未經適當授權程序移轉至董事個人名下，內控執行明顯有重大缺失，考量此案對股東權益有重大影響，OTC 基於保障投資人權益，對桓鼎 - KY 上櫃有價證券將自 10 月 8 日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

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同時，另因屬本中心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第 9 條第 1 項所列情形，依同條第 2 項規定處以違約金 20 萬元。

桓鼎 - KY 今天早晨召開重大訊息說明記者會指出，3 日晚間已針對董事張建智變更桓鼎 - KY100% 投資中國大陸的崇佑新材料公司所有權，向台北地檢署正式提告。

桓鼎 - KY 指出，崇佑新材料公司股權價值高達新台幣 4.19 億元，為桓鼎公司重要之公司資產，已明顯觸犯刑法侵占罪、偽造私文書罪、背信罪，以及證交法特別背信罪。

桓鼎 - KY 強調，目前公司經營權穩定、營運業務一切正常，提告爲全力維護公司員工、供應商、客戶與股東權益。

桓鼎 - KY 指出，桓鼎公司營運長期受到中國內銷金屬建材業務拖累，董事張建智過去一手主導的業務計畫也始終無法達到目標，分別在 2022 年虧損 5,406 萬元、2023 年虧損 8,813 萬元，今年上半年虧損 4,392 萬元。但桓鼎 - KY100% 持有崇佑新材料公司仍為桓鼎的重要資產。