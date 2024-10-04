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〈台幣〉重挫1.26角力守32元關卡 周貶幅0.9%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-04 16:49

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新台幣今日貶值1.26角，力守32元整數關卡。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (4) 日並未減緩貶勢，由於部分資金加速流出、轉向美元避風港，早盤直接摜破 32 元大關，終場收在 31.963 元，貶值 1.26 角，台北外匯經紀公司成交值仍有 18.31 億美元的大量；合計新台幣本周貶幅 0.93%，終結上周升值走勢。

新台幣今日以 31.94 元、貶值 1.03 角開出後，隨即貶破 32 元整數大關，最低來到 32.042 元，貶值達 2.05 角，終場收在 31.963 元，貶值 1.26 角，全日高低價差 1.02 角，處在弱勢貶值壓力中。


觀察主要亞幣，仍是升貶互見，泰銖強彈超過 0.4%，日元也升逾 0.3%，星元、人民幣港幣處平盤附近，反觀韓元小貶逾 0.1%，新台幣貶值壓力較重，貶幅達 0.4%。

法人分析，伊朗和以色列的政治宗教問題非短期能解決，而近期雙方緊張局勢加劇，使部分資金回流美元避風港。

統一投顧進一步指出，在美國啟動降息循環，中國也祭出降準降息的情況下，主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗，惟伊朗近日狂射飛彈轟以色列，此次以伊衝突對國際油市的影響可能不小，投資人需留意地緣衝突是否會發展成更廣泛戰爭。

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