東元聚焦四大業務 董座利明献：未來3年CAGR要超越過去3年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-15 18:15

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東元 (1504-TW) 董事長利明献今 (15) 日指出，未來東元將聚焦四大業務，包含電氣化、綠色能源、節能減碳，以及區域發展，透過四大業務帶領東元營運再登高峰，目標是未來 3 年的年複合成長率 (CAGR) 要超越過去 3 年。

首先電氣化方面，利明献表示，東元未來將以工業電氣化整合商，推廣 VB-Skid(可移動式預裝電氣平台)、E-House(預裝式電器間) 商機，並拓展電巴、電動商用車動力系統及充電設備市場的市占，並進入船舶電推供應鏈。

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利明献透露，東元馬達已經打入商用電動車領域，在北美、台灣與印度都有顯著業績貢獻。而中國也有船舶電氣化的政策，東元目前也在洽談當中，未來有望打入供應鏈。此外，也宣布進軍變頻器，以及北美、台灣的變壓器市場。

綠色能源部分，利明献則指出，台電強韌電網計畫還有 560 億元，東元是台電強韌電網計畫的主要供應商，必然會名列前茅。東元也提供多種綠能整合方案，包含離岸風電、風光儲能工程等。同時，也有虛虛擬電廠的投資與售電等計畫。

節能減碳方面，東元有高效能的機電產品與解決方案，提供全面整廠節能改造，以及後續保固服務，助力企業實現減碳目標。利明献也說，東元將以客戶為導向，要當全功能解決方案的供應者，協助客戶進行綠色轉型。