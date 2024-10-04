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台股

〈台股盤後〉航運股壓盤 收跌87點保住季線 周線中止連三紅

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-04 14:04

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〈台股盤後〉航運股壓盤 收跌87點保住季線 周線中止連三紅。(鉅亨網資料照)

台股今 (4) 日在連放兩日颱風假後，走勢開高走低，終場下挫 87.68 點，收在 22302.71 點，失守十日線，力守季線大關，成交量達 4022 億元，較上個交易日大增，周線也收黑終止連三紅。

權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲 1% 內，鴻海 (2317-TW) 表現最強勢，大漲近 4%，聯發科 (2454-TW) 漲幅也達 1.65%，重返半年線大關，不過，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 跌幅分別達 2%、4%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也在盤下游走，壓抑大盤走勢。


海運股今日成殺盤重心，隨著美國碼頭罷工喊卡，今日航運股全面重挫，萬海 (2615-TW) 亮燈跌停，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 跌幅也都在 9% 以上，其他如慧洋 - KY(2637-TW)、中櫃 (2613-TW) 跌幅也都超過 7%，賣壓相當沉重。

光通訊今日則續強，映泰 (2399-TW) 漲勢再起，亮燈攻上漲停板，其他網通概念股如星通 (3025-TW)、聯光通 (4903-TW)、聯亞 (3081-TW) 等漲幅都在 6% 以上，走勢相當凌厲。

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台積電光通訊航運日月光台股盤後

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台積電9770.51%
鴻海1943.74%
聯亞3466.46%
聯光通45.459.92%
星通78.29.99%
映泰35.210.00%
中櫃34.7-9.99%
慧洋-KY73.3-7.22%
長榮186-9.05%
陽明64.1-9.08%
萬海89.3-9.98%
日月光投控151-0.33%
台達電366-4.81%
廣達262-2.24%
聯發科12301.65%
台積電179.482.09%
日月光投資控股9.7050.36%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.95
加權指數法興(售) 槓桿6.1
台積電法興(購) 槓桿5.44
鴻海法興(購) 槓桿6.67
鴻海法興(購) 槓桿8.57

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