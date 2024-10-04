〈智慧能源週〉綠電客戶再新增半導體大廠 雲豹能源明年轉供量上看4.5億度

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-04 12:27

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能源供應商雲豹能源 (6869-TW) 今 (4) 日參與 Energy Taiwan，發言人張建偉表示，隨著工業用電價格平均上漲 12.5%，與綠電價格進一步收斂，帶動近期綠電需求持續增加，10 月也再新增一家半導體大廠客戶，預期明年綠電轉供量將達 3 至 4.5 億度，較今年成長 76% 至 165%。

張建偉說，現階段綠電在手合約 200 億度，明年合約量能可望再增 50%、約 100 億度，以今年來看，全年預計轉供 1.7 億度，明年將進一步提升至 3 至 4.5 億度，後年更朝向 5 億度以上邁進，目前每度綠電售價 5.3 至 5.6 元，由於工業電價調漲，有感受客戶積極洽詢。

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張建偉也補充，10 月起已新增一家半導體客戶，開始貢獻第四季營運，且由於量能較大，將顯著帶動綠電轉供量能，另外，資料中心客戶也正在進行中。