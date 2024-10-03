〈智慧能源週〉茂迪G10 TOPCon模組開始量產 啖海外市場訂單

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-03 13:50

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茂迪 (6244-TW) 量產 TOPCon 模組多年，G10 模組轉換效率突破 23.2%，表現優於中國同業，總經理葉正賢表示，G10 TOPCon 模組已經開始出貨，隨著未來成為技術主流，出貨動能也將延續，且由於各國政府擔憂對中國或中資太陽能過於依賴，也積極尋求非中國的太陽能產能，為台廠帶來不錯機遇。

葉正賢指出，茂迪目前海外模組出貨比重已經超過國內銷售，主要受惠歐洲、日本與東南亞地區對非中國模組的需求，公司可透過馬鞍山或台灣廠區出貨給客戶。

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至於台灣方面，葉正賢坦言，今年前 8 月台灣太陽光電安裝量僅 1.2GW，遠低於去年同期的 1.7GW，加上案場查核改採書審制，目前仍對明年台灣市場保守看待，呼籲政府應勇於制定審核截止時間點，才有利太陽光電案場順利推進。

茂迪今年 7 月已換裝 G10 TOPCon 模組產線，模組轉換效率突破 23.2%，並在 9 月開始正式出貨，預期動能將延伸至 10、11 月，目前台灣年產能約莫 400MW，也正在研究背接觸技術，有助進一步再拉升轉換效率 2 至 3 個百分點，預計明年底前推出。