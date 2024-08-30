晶技訂單明確 估8月營收挑戰12億元創34個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 10:54

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晶技 (3042-TW) 在 2023 年以 108.5 億元銷售，拿下全球頻率元件產業銷售冠軍，2024 年營運呈現逐季走高態勢，預估 2024 年營收恢復成長，同時，在 7 月營收以以 11.63 億元，創 23 個月來新高，初估 2024 年 8 月營收優於 7 月表現，法人估，晶技 8 月營收向上挑戰 12 億元的 34 個月來新高。

在訂晶技單明朗同時，法人估晶技第三季營收將逾 34 億元，改寫 8 季以來新高。

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晶技 2024 年 7 月營收站上 11 億元大關 達 11.63 億元，創 23 個月來新高，月增 22.47%，年增 23.57%，1-7 月累計營收達 68.4 億元，年增 20.72%；預估 2024 年將有跨越 110 億元的雙位數營收成長。

依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收較第一季的 27.54 億元成長逾 5%，雖未達 30 億元，也較去年同期的 24.26 億元成長 20.47，而下半年將進入市場的旺季，7 月、8 月及 9 月的單月營收都可望維持在 11.63 億元之上水準，法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並逾 34 億元，2 年多以來單季營收新高。

晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，年增幅爲 20.16%，經分類計算後顯示，在不管燃油車、電動車高度的電子化優勢之下，晶技的車用應用石英元件出貨年成長高達 45%。 晶技 AI 生態系及車用電子應用石英元件產品，屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。

晶技的最新財報，第二季營收 29.23 億元，毛利率 36.75%，季增 3.15 個百分點，年增 0.45 個百分點，單季稅後純益 5.17 億元，季減 3.7%，年增 22.96%，每股純益 1.67 元；上半年營收 56.76 億元，毛利率 36.53%，年增 2.12 個百分點，稅後純益達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元。

晶技最新自結獲利資訊，2024 年 7 月自結稅前盈餘 2.49 億元，月增 20.28%，年增 24.4%，累計 2024 年 1-7 月稅前盈餘 15.23 億元，年增 45.1%，每股稅前盈餘 4.44 元。