LINE Bank美元活存4%、匯款美國手續費優惠 延長到年底

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 10:09

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美國聯準會宣布調降利率 2 碼，讓美元一度來到 6 個月低點，帶動近兩週美元存款、匯款交易熱絡，為了回應客戶熱切需求，LINE Bank 宣布，美元活存年息 4% 的優惠利率及匯款美國手續費優惠延到今年底，美元匯出匯入免臨櫃 24H 可申辦，最快 58 秒到行，藉以吸引資金短期停泊、保持靈活度且追求高利的民眾。

LINE Bank 表示，美元帳戶加碼專案提供客戶年息達 4% 的優惠利率，專案期間自 2024/10/1 起至 2024/12/31 止，不限新客戶及新資金，1 元就能存，免解任務、免綁約，可隨時靈活動用資金、不受限制，給予民眾更多彈性來面對美國的降息循環。

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LINE Bank 提醒民眾，近期辦理美元存款時，除多方比較各家銀行的利率外，也要留意專案天期、承作條件及注意事項等，免解任務、活存無金額上限的條件，才能享有最大收益。

此外，LINE Bank 美元跨境匯款服務，上線以來廣受好評，民眾只要擁有台幣帳戶，就能 24 小時隨時隨地以手機進行匯款。2024/12/31 前，匯出手續費優惠價只要新台幣 150 元，匯入手續費優惠價只要 50 元，免跨境處理費、免中轉行手續費，還能透過 LINE Bank App 即時查看匯款進度，可說是省時省錢又省力。

LINE Bank 實測美元匯出匯款，送出後最快 58 秒即可全額匯達美國受款行，速度極快。