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鉅亨速報

營收速報 - 永信建(5508)9月營收14.36億元年增率高達34.84％

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 14:15


永信建(5508-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣14.36億元，年增率34.84%，月增率183.61%。

今年1-9月累計營收為90.33億元，累計年增率91.92%。

最新價為219.5元，近5日股價上漲1.16%，相關建材營造股價指數下跌-0.65%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1348 張
  • 外資買賣超：-52 張
  • 投信買賣超：+1615 張
  • 自營商買賣超：-215 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 14.36億 35% 184%
24/8 5.06億 -13% -53%
24/7 10.82億 118% 18%
24/6 9.21億 38% -8%
24/5 10.05億 42% -0%
24/4 10.08億 136% -2%

永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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