營收速報 - 永信建(5508)9月營收14.36億元年增率高達34.84％
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 14:15
今年1-9月累計營收為90.33億元，累計年增率91.92%。
最新價為219.5元，近5日股價上漲1.16%，相關建材營造股價指數下跌-0.65%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1348 張
- 外資買賣超：-52 張
- 投信買賣超：+1615 張
- 自營商買賣超：-215 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|14.36億
|35%
|184%
|24/8
|5.06億
|-13%
|-53%
|24/7
|10.82億
|118%
|18%
|24/6
|9.21億
|38%
|-8%
|24/5
|10.05億
|42%
|-0%
|24/4
|10.08億
|136%
|-2%
永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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