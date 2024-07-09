鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為93.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.15元，其中最高估值1.5元，最低估值0.89元，預估目標價為93.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.5(1.5)
|2.02
|3.1
|最低值
|0.89(0.89)
|1.36
|1.89
|平均值
|1.15(1.16)
|1.78
|2.39
|中位數
|1.15(1.19)
|1.86
|2.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.09億
|12.24億
|14.74億
|最低值
|9.41億
|11.27億
|13.03億
|平均值
|9.83億
|11.90億
|14.16億
|中位數
|9.92億
|12.07億
|14.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|5.12億
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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