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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為93.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.15元，其中最高估值1.5元，最低估值0.89元，預估目標價為93.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.023.1
最低值0.89(0.89)1.361.89
平均值1.15(1.16)1.782.39
中位數1.15(1.19)1.862.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.09億12.24億14.74億
最低值9.41億11.27億13.03億
平均值9.83億11.90億14.16億
中位數9.92億12.07億14.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS----------
營業收入5.12億1.63億3.04億5.93億7.83億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMYT

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