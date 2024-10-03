鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估下修至1.23元，預估目標價為22.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.23元，其中最高估值1.28元，最低估值1.22元，預估目標價為22.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.28(1.31)
|1.55
|1.85
|1.79
|最低值
|1.22(1.21)
|1.31
|1.41
|1.79
|平均值
|1.23(1.25)
|1.41
|1.57
|1.79
|中位數
|1.23(1.25)
|1.4
|1.53
|1.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|63.38億
|66.68億
|71.34億
|76.97億
|最低值
|62.39億
|64.64億
|67.39億
|76.97億
|平均值
|62.58億
|65.52億
|69.21億
|76.97億
|中位數
|62.45億
|65.38億
|69.03億
|76.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.01
|-0.32
|1.38
|1.43
|0.63
|營業收入
|57.67億
|44.51億
|57.68億
|61.70億
|61.78億
詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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