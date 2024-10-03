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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估下修至1.23元，預估目標價為22.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.23元，其中最高估值1.28元，最低估值1.22元，預估目標價為22.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.28(1.31)1.551.851.79
最低值1.22(1.21)1.311.411.79
平均值1.23(1.25)1.411.571.79
中位數1.23(1.25)1.41.531.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值63.38億66.68億71.34億76.97億
最低值62.39億64.64億67.39億76.97億
平均值62.58億65.52億69.21億76.97億
中位數62.45億65.38億69.03億76.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.01-0.321.381.430.63
營業收入57.67億44.51億57.68億61.70億61.78億

詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEVI

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