防中東爆發全面戰爭 中國常駐聯合國代表提四個「必須」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-03 16:30

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中國常駐聯合國代表傅聰周三（2 日）在安理會緊急審議以黎局勢時表示，在當前形勢下，安理會有必要緊急採取行動，團結一致，提出明確無誤的要求，必須在加薩立即實現停火，必須推動以黎局勢立即降溫、停止暴力循環，必須全力防止戰事蔓延，必須推動有關各方回到政治和外交解決的軌道。

據《參考消息》周四報導，傅聰說，過去兩周中東局勢急轉直下，特別是黎巴嫩局勢。中方對當前嚴峻局勢和下步發展前景深表關切，極為擔憂。中方呼籲切實尊重各國主權、安全和領土完整，重申反對一切違反國際關係基本準則的行為，譴責一切針對平民的暴力襲擊。

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中方贊同聯合國的立場，任何以色列越境進入黎巴嫩的行為，都侵犯黎巴嫩的主權和領土完整，都違反安理會第 1701 號決議的規定。

傅聰說，去年 10 月以來，暴力衝突循環往復，在中東一再上演。以色列罔顧國際社會要求立即停火的呼聲，執意推進軍事行動，導致衝突延宕和擴大。當前一場全面戰爭一觸即發。

傅聰指出，在此關鍵時刻，任何煽動性言論和挑釁性行動都極端危險，極易引發誤判，帶來連鎖反應，使局勢輪番升級，甚至完全失控。中方敦促各方克制，特別是以色列，避免採取可能導致局勢進一步升級的行動。

傅聰表示，衝突已造成前所未有的人道災難。中方呼籲衝突各方遵守國際人道法紅線，切實保護平民安全。中方支持聯合國人道系統採取緊急行動，為緩解巴勒斯坦和黎巴嫩的人道局勢做出努力。

中方重申尊重聯合國駐黎巴嫩臨時部隊中立性、切實保障聯合國維和人員安全的重要性。聯合國資產和人員不應成為攻擊目標。