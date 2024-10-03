友通Q3營收季增16% 終端客戶訂單回溫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-03 16:27

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佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (3) 日公布 9 月 8.81 億元，月減 4.78%、年減 32.84%，第三季營收 25.25 億元，季增 16.47%、年減 35.6%，友通表示，目前公司接單已回溫，預計下半年營運將優於上半年。

累計友通前三季營收 65.99 億元、年減 42.63%，友通今年營收衰退，除了與工業電腦整體市場持續進行庫存調整影響外，也跟友通去年賣出美商 Brainstorm、不再認列業績有關。

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友通表示，市場需求的逐步恢復，接單狀況回溫，接單 / 出貨比值（B/B Ratio）持續提升中，嵌入式事業陸續在歐洲及亞太地區贏得幾個指標性專案，顯示終端客戶正緊鑼密鼓為景氣回溫積極準備。