〈泓德能源展望〉今年以智慧能源點線面為主題 打造智慧電力服務生態系

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-01 16:25

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董事長謝源一表示，今年以「探索智慧能源點線面，連結全球能源無界」為主題參展，展出多個全新綠能平台，包含以客戶為目標對象的功能「綠電星平方」、「智慧開電」，以及強化現有解決方案的功能「電力交易預測」、「綠電星智匯」、「能源雲」，持續以具體作為展現泓德能源以「國際智慧電力公司」為目標，並以「家家光充儲、戶戶碳中和」為願景的行動。

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總經理周仕昌指出，公司在電力事業上不斷求新求變的原因，來自他對「改變是進步唯一的路」的信念。自己從小就是個運動健將，從國小到高中分別參加手球、桌球和籃球校隊，因為沒有在單一項目中持續精進，所以沒有在運動項目上展現出具體成果，直到進入大學接觸到頂尖選手後，才發現最大的差異是教育。

周仕昌認為，教育可以幫助一個人做選擇，而選擇會決定這個人看到的風景。因此在研究所時期選擇專注在運動教練的領域，同時不忘發揮身為運動員的爆發力、專注力與速度感，成為一名出色的企業經營者，以及擁有眾多追隨者的領導人。

泓德能源旗下電力零售商「星星電力」提供專業綠電顧問服務，透過「綠電星智匯」與「綠電星平方」兩個全新管理平台，為客戶提供一站式「綠電解決方案」。能源聚合商「星佑能源」提供案場開發、設計到建置，並自行研發 EMS 能源管理系統。

泓德能源此次在現場展出「光儲充解決方案」以及「VPP 虛擬電廠解決方案」。全方位充電營運商「星舟快充」，推出涵蓋「智慧開電系統」與「AI 雲端充電管理平台」，搭配 TITAN 充電樁設備，展出「充電站營運解決方案」，目的在提升用戶充電體驗。

泓德能源推出「電力交易預測解決方案」，提供日本電力市場的實時監控，建立電力數據智庫，為商業決策提供強而有力的支持工具。自有品牌 TITAN 涵蓋智慧綠能管理平台、表前／表後儲能與充電樁相關設備，以及充電專用站等軟硬整合與場域整合服務。透過智慧綠能管理平台 TITAN，連結集團內所有系統並串聯旗下所有解決方案與設備，打造能源物聯網平台。

泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，未來管理資產總金額預計超過 650 億，為全台最大綠能資產管理平台。「泓博能源」的「維運管理解決方案」為再生能源提供系統化的維運服務，搭配雲端監控及智慧派工 APP，為業主確保案場發電品質，其維運服務已取得國際第三方認證機構 TÜV NORD AAA 認證最高等級肯定。