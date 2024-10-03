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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至12.43元，預估目標價為270元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.51元下修至12.43元，其中最高估值13.82元，最低估值11.63元，預估目標價為270元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.82(13.82)18.0923.83
最低值11.63(11.63)13.0415.17
平均值12.51(12.53)15.4618.57
中位數12.43(12.51)15.3518.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值41,179,34052,861,71062,534,500
最低值38,883,00042,144,00047,217,150
平均值39,867,66045,735,46052,078,170
中位數39,887,63044,904,00049,753,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.258.865.413.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,043,95032,785,06426,607,47423,398,323

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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