鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至12.43元，預估目標價為270元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.51元下修至12.43元，其中最高估值13.82元，最低估值11.63元，預估目標價為270元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.82(13.82)
|18.09
|23.83
|最低值
|11.63(11.63)
|13.04
|15.17
|平均值
|12.51(12.53)
|15.46
|18.57
|中位數
|12.43(12.51)
|15.35
|18.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41,179,340
|52,861,710
|62,534,500
|最低值
|38,883,000
|42,144,000
|47,217,150
|平均值
|39,867,660
|45,735,460
|52,078,170
|中位數
|39,887,630
|44,904,000
|49,753,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.25
|8.86
|5.41
|3.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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