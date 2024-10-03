search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 10:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.85元，其中最高估值1.71元，最低估值0.3元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.71(1.61)3.34.35
最低值0.3(0.3)0.762.43
平均值0.98(0.89)1.593.31
中位數0.85(0.84)1.473.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值209,112,910218,741,000219,094,020
最低值199,531,980201,004,850205,152,630
平均值203,448,840209,342,420210,761,550
中位數203,487,000209,772,000208,038,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.155.6811.213.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		199,138,777251,647,354273,598,301185,813,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台塑53-0.93%
美元/台幣31.8370.59%

延伸閱讀


Empty