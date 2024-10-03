鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 10:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.85元，其中最高估值1.71元，最低估值0.3元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.71(1.61)
|3.3
|4.35
|最低值
|0.3(0.3)
|0.76
|2.43
|平均值
|0.98(0.89)
|1.59
|3.31
|中位數
|0.85(0.84)
|1.47
|3.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|209,112,910
|218,741,000
|219,094,020
|最低值
|199,531,980
|201,004,850
|205,152,630
|平均值
|203,448,840
|209,342,420
|210,761,550
|中位數
|203,487,000
|209,772,000
|208,038,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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