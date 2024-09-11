(獨家)定穎泰國廠今午發生火警 初步傳回消息火勢狀況並不嚴重

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-11 17:35

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車用 PCB 廠商定穎投控 (3715-TW) 投資在泰國新建的 PCB 廠在今 (11) 日下午傳出火警，並獲定穎證實，公司指出，初步傳回消息指出火警狀況並不嚴重，詳細起火原因及災損狀況正進一步了解之中。

定穎泰國新廠的生產規劃在今年第三季試產、第四季量產，速度優於同業，，生產且以目前第三地產能是客戶最需要，新客戶在等待認證中，定穎泰國廠生產規劃以高階多層板產品以及 HDI 為主。

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定穎 8 月營收 16.2 億元創新高，月增 5.2%，年增 13.05%，2024 年 1-8 月營收 115.61 億元，年增 14.88%。

定穎 2024 年上半年營收 83.99 億元，毛利率 25.07%，年增 5.17 個百分點，2024 年上半年稅後純益 6.23 億元，年增 87.62%，每股純益 2.24 元。

定穎累計 2024 年上半年汽車板的出貨金額爲 58.22 億元，估占上半年營收 83.99 億元的 69.32%，上半年汽車板營收金額相較去年同期 的 51.36 億元，年成長 13.36%。