(獨家)定穎泰國廠今午發生火警 初步傳回消息火勢狀況並不嚴重
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-11 17:35
車用 PCB 廠商定穎投控 (3715-TW) 投資在泰國新建的 PCB 廠在今 (11) 日下午傳出火警，並獲定穎證實，公司指出，初步傳回消息指出火警狀況並不嚴重，詳細起火原因及災損狀況正進一步了解之中。
定穎泰國新廠的生產規劃在今年第三季試產、第四季量產，速度優於同業，，生產且以目前第三地產能是客戶最需要，新客戶在等待認證中，定穎泰國廠生產規劃以高階多層板產品以及 HDI 為主。
定穎 8 月營收 16.2 億元創新高，月增 5.2%，年增 13.05%，2024 年 1-8 月營收 115.61 億元，年增 14.88%。
定穎 2024 年上半年營收 83.99 億元，毛利率 25.07%，年增 5.17 個百分點，2024 年上半年稅後純益 6.23 億元，年增 87.62%，每股純益 2.24 元。
定穎累計 2024 年上半年汽車板的出貨金額爲 58.22 億元，估占上半年營收 83.99 億元的 69.32%，上半年汽車板營收金額相較去年同期 的 51.36 億元，年成長 13.36%。
法人原看好定穎在下半年泰國廠達 50 萬呎新產能的加入及中國大陸黃石二廠 15 萬呎 HDI 製程的全面開出，將展現營收的高度爆發力。對於今年新產品，定穎表示，陸續有美 / 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量，公司持續往高層數、高階 HDI 以及高頻高速產品發展。
泰國已成台 PCB 廠在中國以外最重要投資地區，除原有敬鵬 (2355-TW) 及泰鼎 - KY (4927-TW) 之外，其他各大廠如欣興 (3037-TW)、燿華 (2367-TW)、金像電 (2368-TW)、華通 (2313-TW)、定穎、臻鼎 - KY(4958-TW) 也因各方面考量加速在泰國設廠；華通泰國廠廠房工程進行順利，將在 6 月封頂後開始進行設備進駐。
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