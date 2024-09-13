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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至12.51元，預估目標價為270元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 16:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.23元上修至12.51元，其中最高估值13.83元，最低估值11.63元，預估目標價為270元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.83(13.09)18.0923.83
最低值11.63(11.63)13.0415.17
平均值12.46(12.32)15.4118.51
中位數12.51(12.23)15.1418.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值41,179,34052,861,71062,534,500
最低值38,883,00042,144,00046,990,490
平均值39,711,43045,419,05052,193,630
中位數39,731,50044,637,00050,557,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.258.865.413.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,043,95032,785,06426,607,47423,398,323

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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