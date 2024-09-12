別看民調了！華爾街分析師：要預測美國大選 美股更準

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-12 15:14

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每逢美國總統大選前夕，各家民調總成為選民關注的焦點，最近選舉分析師發現，如果選民想知道誰會當選總統，有一個比民調更直接、也更準的判斷來源：美國股市。

在今年美國大選中，民調數據顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在許多全國性民調中都略微領先：《紐約時報》的民調顯示，賀錦麗勝選的機率為 49%，川普為 47%；FiveThirtyEight 和《ABC》的民調顯示，賀錦麗獲勝的機率為 47%，川普為 44.3%。

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雖然這些民調將攻佔不少新聞版面，但投資人回溯歷史的話，會發現民調的準確性不是很高。

據《Fortune》周四（12 日）報導，去年 FiveThirtyEight 資深選舉分析師 Nathaniel Rakich 統計了 1998 年以來歷屆美國選舉數百項民調，發現民調準確預測獲勝者的機率，只有 78%。

然而，自 1984 年以來，美股對於總統大選的預測準確率居然高達驚人的 100%！

美國聯信公司投資長 John Lynch 和資深分析師 Matthew Anderson 周二在報告中對股價與選舉結果之間的相關性，給出了一個簡單的解釋：

「股市表現反映了更廣泛的經濟情緒」，他們寫道，「當選民對經濟發展感到滿意時，傾向於支持現狀，當他們不滿意時，傾向於投票支持變革」。

除了美股，Lynch 和 Anderson 還發現了另一個值得關注的選舉預測指標：痛苦指數（Misery Index）。

痛苦指數涵蓋了季節性調整後的失業率和年度通膨率，目的是衡量美國民眾感受到的經濟痛苦。通常來說，痛苦指數越高，代表民眾在物價上漲和尋找工作方面越吃力，承受更多經濟痛苦。

統計結果發現，自 1980 年以來，痛苦指數對每屆大選的預測準確率，同樣達到 100%！

每個大選年 8 月至 10 月期間，痛苦指數的三個月移動平均值，能夠準確預測大選結果：只要痛苦指數上升，執政黨就會敗選，反之亦然。