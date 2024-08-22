高盛最新美國大選預測：賀錦麗會贏 但她恐怕會成為「跛腳鴨」總統

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-22 14:32

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高盛經濟學家在本周發布的研究報告中表示，按照目前情況，今年美國總統大選可能會出現「跛腳鴨」總統賀錦麗的局面。

高盛周二（20 日）表示，目前美國共和黨總統候選人賀錦麗在全國民調的支持率，大概領先民主黨總統候選人川普 1.5 個百分點，並在關鍵「搖擺州」賓夕法尼亞取得領先。賭盤數據也顯示，賀錦麗 11 月勝選的機率約為 52%～54%。

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自 8 月 1 日以來，共和黨打贏選戰的機率下降了 10 個百分點，民主黨面臨「分裂政府」的機率，上升了 11 個百分點——意即賀錦麗當選總統，但共和黨掌控參眾兩院或一院。

以目前美國政治極端化、分裂化的趨勢來看，對川普和賀錦麗而言，在「跛腳鴨」的狀態下，恐怕很難推進最受關注的經濟政策。

高盛指出，雖然這是目前最有可能的情況，但選舉結果依然有很大不確定性。