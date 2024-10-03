〈能源盤後〉伊朗空襲後 市場等待以色列回擊 油價登兩周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-10-03 06:42

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原油周三 (2 日) 小幅收高，登兩周來的最高點，係因前一日伊朗發動大規模導彈空襲後，投資者等待以色列的反應，市場擔憂衝突擴大後恐阻礙該地區的原油流動。

然而，由於這些擔憂似乎有所消退，同時美官方報告顯示，上周原油庫存上升，為 3 周來首見，令原油回吐了早盤大部分漲幅。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 27 美分或 0.4%，收每桶 70.10 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 34 美分或 0.5%，收每桶 73.90 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油均收創 9 月 24 日以來最高價位。

11 月交割汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 1.99 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.18 美元。

11 月交割天然氣價格下跌 0.4%，收每百萬 Btu 2.89 美元。

市場驅動力

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「現在油價問題主要圍繞中東衝突。以色列對伊朗的潛在反應程度將影響市場可能進一步考慮地緣政治風險的程度。倘若衝突更加升級，未來幾日原油價格可望再漲 5 美元。」

OPEC 成員伊朗周一向以色列發射了約 180 枚飛彈，以報復以色列在黎巴嫩針對伊朗盟友真主黨的行動。

以色列總理 Benjamin Netanyahu 周二晚間誓言報復伊朗，稍早以色列也開始對黎巴嫩南部進行地面入侵，目標是真主黨。

此回大部分飛彈仍被以色列擊落。今年 4 月，伊朗也發動了類似但規模較小的攻擊，隨後以色列也做出了有限的反應，沒有對油價產生持久影響。

施耐德電機全球研究與分析副總監 Robbie Fraser 表示：「純粹從原油市場基本面的角度評估情況，供應風險仍受到一定程度的控制。主要風險在於美方是否會對伊朗原油出口實施更嚴格的制裁，這才會影響近 2% 的全球供應量。」

他表示，OPEC+ (OPEC 及其盟友) 計劃 12 月起按月撤除自願減產，如果伊朗原油出口減少，恐加強 OPEC + 增產計畫，從而縮限更廣泛的上行風險。

儘管如此，Sevens Report Research 分析師周三指出，若以色列攻擊任何核設施或石油基礎設施，將符合油市至少上漲 5 美元的條件；而如果反應平淡或降級，則可能會導致昨日的恐慌性上漲（大約每桶 6 美元）回落。他們預測，這將使 WTI 油價回落至每桶中高 60 美元的範圍。

去年 10 月哈馬斯襲擊以色列南部後，油價最初上漲，但對中國需求不溫不火以及 OPEC + 以外生產國增產的擔憂令整體油價承壓。過去 12 個月來，近月 WTI 價格下跌 18% 以上。

與此同時，OPEC 駁斥《華爾街日報》的報導不實，稱其完全不准確且具有誤導性。該報導稱，沙烏地阿拉伯石油部長 Abdulaziz bin Salman 王儲在電話會議上警告其他產油國，如果他們不遵守商定的減產協議，油價可能會跌至每桶 50 美元。

OPEC + 部長於周三舉行會議，該組織明確表示，彌補過去的生產過剩對其成員國來說非常重要。根據報導，伊拉克、哈薩克和俄羅斯證實已根據 9 月提交的時間表，為過去生產過剩的舉措「實現了完全合規和補償」。

OPEC+ 預計從 12 月起取消先前減產的 18 萬桶 / 日。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (9/27 止) 美國商業原油庫存增加 390 萬桶。

根據標準普爾全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights)的調查，分析師平均預期原油供應不會改變。周二晚間，美國石油協會 (API) 報告原油庫存減少 146 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 110 萬桶，餾分油庫存減少 130 萬桶。根據標準普爾全球商品洞察調查，分析師平均預期上周汽油供應減少 40 萬桶，餾分油供應減少 170 萬桶。

EIA 稱，上周美國石油產量增加 10 萬桶，達到每天 1330 萬桶，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存小幅增加 90 萬桶，達到 2370 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示：「即使庫欣庫存增加，本周的環境影響評估報告也傾向於看跌，這與當前推動價格走高的地緣政治背景形成鮮明對比。」