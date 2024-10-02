盤中速報 - Worldcoin大跌10.29%，報1.73美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 16:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過10.29%，最新價格1.73美元，總成交量達0.73億美元，總市值8.35億美元，目前市值排名第 53 名。
近 1 日最高價：1.95美元，近 1 日最低價：1.57美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.08%
- 近 1 月：+12.53%
- 近 3 月：-27.01%
- 近 6 月：-75.69%
- 今年以來：-54.02%
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