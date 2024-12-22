盤中速報 - Sui大跌8.76%，報4.24美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-22 23:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.76%，最新價格4.24美元，總成交量達4.82億美元，總市值125.12億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：4.67美元，近 1 日最低價：4.23美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.24%
- 近 1 月：+21.77%
- 近 3 月：+173.94%
- 近 6 月：+387.30%
- 今年以來：+414.51%
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