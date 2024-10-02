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鉅亨速報

盤中速報 - Arbitrum大跌10.96%，報0.56美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 16:05


Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過10.96%，最新價格0.56美元，總成交量達0.66億美元，總市值20.24億美元，目前市值排名第 31 名。

近 1 日最高價：0.63美元，近 1 日最低價：0.53美元，流通供給量：3,617,088,312。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.82%
  • 近 1 月：+6.86%
  • 近 3 月：-29.55%
  • 近 6 月：-61.90%
  • 今年以來：-68.19%

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