鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.13元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.13元，其中最高估值3.84元，最低估值1.32元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.84(3.84)
|11.41
|15.14
|最低值
|1.32(1.32)
|4.36
|6.65
|平均值
|2.22(2.33)
|7.75
|11.79
|中位數
|2.13(2.26)
|8.28
|12.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|35,628,000
|51,441,340
|63,161,190
|最低值
|33,942,000
|40,205,330
|45,006,630
|平均值
|34,764,470
|44,117,380
|53,193,060
|中位數
|34,713,390
|43,523,400
|52,302,210
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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