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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.13元，預估目標價為150元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.13元，其中最高估值3.84元，最低估值1.32元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.84(3.84)11.4115.14
最低值1.32(1.32)4.366.65
平均值2.22(2.33)7.7511.79
中位數2.13(2.26)8.2812.68

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值35,628,00051,441,34063,161,190
最低值33,942,00040,205,33045,006,630
平均值34,764,47044,117,38053,193,060
中位數34,713,39043,523,40052,302,210

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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