鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為75元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 18:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.16元，其中最高估值3.71元，最低估值0.55元，預估目標價為75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.71(3.85)
|9.13
|6.37
|最低值
|0.55(0.63)
|0.16
|0.11
|平均值
|1.53(2)
|4.32
|3.24
|中位數
|1.16(1.18)
|4.91
|3.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,630,000
|36,220,000
|32,029,980
|最低值
|29,719,000
|27,905,000
|27,522,000
|平均值
|30,974,990
|32,790,660
|29,775,990
|中位數
|31,026,000
|33,319,000
|29,775,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.45
|10.83
|8.19
|8.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,728,862
|40,070,122
|35,568,666
|29,897,996
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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