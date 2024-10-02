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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至78.77元，預估目標價為3700元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.43元上修至78.77元，其中最高估值89.78元，最低估值67.19元，預估目標價為3700元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值89.78(89.78)112.43189.09269.01
最低值67.19(67.19)85.25140.29269.01
平均值77.79(77.86)100.09159.05269.01
中位數78.77(77.43)99.16155.93269.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值53,224,71069,233,50096,946,730132,375,600
最低值48,742,15050,304,00079,213,000132,375,600
平均值51,300,32058,149,98088,092,340132,375,600
中位數51,575,20057,490,25091,413,000132,375,600

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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