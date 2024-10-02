鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至78.77元，預估目標價為3700元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.43元上修至78.77元，其中最高估值89.78元，最低估值67.19元，預估目標價為3700元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.78(89.78)
|112.43
|189.09
|269.01
|最低值
|67.19(67.19)
|85.25
|140.29
|269.01
|平均值
|77.79(77.86)
|100.09
|159.05
|269.01
|中位數
|78.77(77.43)
|99.16
|155.93
|269.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53,224,710
|69,233,500
|96,946,730
|132,375,600
|最低值
|48,742,150
|50,304,000
|79,213,000
|132,375,600
|平均值
|51,300,320
|58,149,980
|88,092,340
|132,375,600
|中位數
|51,575,200
|57,490,250
|91,413,000
|132,375,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.47
|25.69
|21.34
|13.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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