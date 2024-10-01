歷史同期最高！陸新能源車廠公布9月銷量 理想、小鵬、極氪交車輛齊創新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-01 16:05

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中國多家新能源車廠今 (1) 日陸續發佈 9 月銷售數據，其中理想(02015-HK)(LI-US) 、小鵬 (09868-HK) 小鵬汽車 (XPEV-US) 、極氪 (ZK-US) 交付量創歷史新高，分別交付 5 萬 3709 輛、21352 輛及 21333 輛，各自年增 48.9%、39% 跟 77%，零跑汽車上月也交付 3 萬 3767 輛，年增率 113.7%。

《每日經濟新聞》報導，隨著新能源汽車滲透率逐漸超過 50%，品牌頭部效應愈發明顯。今年第三季以來，在人民幣 20 萬元 (約 92 萬台幣) 以上市場，前三大品牌集中度達到 50%，其中理想的市佔率超過 17%，位居中國汽車品牌銷量首位。

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隨著國內車市進入「金九銀十」時段，各地也在不斷加碼補貼力度，助推汽車消費。根據不完全統計，光是 9 月以來就有四川、山東、上海、安徽等地推出或更新支持汽車換新政策措施。

理想 L 系列和理想 MEGA 訂單穩定成長，9 月交車量創歷史新高，單周首次同時超越豪華品牌賓士、BMW 和奧迪。今年前 9 月理想共交車 34 萬 1812 輛，歷史累計交付量為 97 萬 5176 輛。

以四川省為例，上周二 (9 月 24 日) 商務廳等 5 部門印發的《2024 年四川省個人消費者乘用車置換更新補貼工作方案》提出，個人消費者只需在 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日期間，在四川省內轉讓本人名下乘用車並在省內購買新乘用車，即可申請一次性定額補貼。按照購車類型和購車價格，消費者可領取人民幣 8 千到 1.7 萬元不等的補貼。

早在今年 4 月，中國商務部等 7 部門便印發《汽車以舊換新補貼實施細則》，到了 7 月國家發改委、財政部印發的《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》中提出，提高汽車報廢更新補貼標準，對報廢符合標準的舊車並購買新能源乘用車的，由原來補貼 1 萬元提高到 2 萬元，針對符合標準的燃油乘用車的補貼增至 1.5 萬元。