大屯山地熱占全國1/5 台電與倍速羅得、GreenFire Energy合作開發大屯山地熱

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台電表示，地熱開發初期需承擔資源不確定風險，且探勘費用及技術門檻相對較高，合作有助於分擔前期成本，也能引進國外探勘經驗及創新技術。地熱不受天候影響，可 24 小時穩定發電，運轉效率高，且台灣位於環太平洋火環帶，評估具豐富蘊藏量，將持續與各界合作，共同加速推動台灣地熱能源發展。



台電指出，本次地熱探勘整合國內外地熱、能源領域知名廠家的專業與經驗，如倍速羅得在美國、日本與冰島等國皆有運轉中的地熱電廠，目前也正在我國花蓮、南投進行探勘開發，GreenFire Energy 具前瞻先進地熱發電系統 (Advanced Geothermal Systems，AGS) 創新技術，而台灣汽電共生公司亦參與宜蘭清水地熱建置。



倍速羅得總部董事長 Magnus Brandberg 表示，作為台灣第一家國際地熱開發商，致力提供全天候的潔淨能源，鏈結在地與全球策略夥伴，推動台灣地熱產業發展。透過本次公私部門協力合作，期許擴展台灣地熱潛能，加速地熱能佈建，協助在地能源自給自足，實現 2050 淨零目標。



台電說明，經濟部地質調查及礦業管理中心曾評估，大屯火山群地熱潛能約占全國 20%，亦累積相對完整的區域地熱地質探勘資料，因而本次合作設定大屯山為第一階段主要範圍，今日簽署 MOU 後，將正式啟動既有地質資料分析、3G 探勘 (地質、地球化學及地球物理)、建立概念模型並確定鑽探目標，以及實質鑽探執行及測試等不同階段，並將評估優先導入「取熱不取水」的 AGS 先進地熱發電系統。



台電表示，去年 10 月啟用的仁澤地熱裝置容量 0.84MW(百萬瓦)，年發約 470 萬度再生能源電力，等同提供近 1200 個家戶年用電量。此次台電攜手國內外地熱專業團隊聯合探勘屬於地熱開發前期階段，後續將視探勘成果進一步評估開發建廠，期能持續放大地熱潛能開發規模效益，作為我國能源轉型、邁向淨零碳排的關鍵戰略助力。