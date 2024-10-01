年底搶客！將來銀優惠齊發 活存1.5%、支付25%回饋再延長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 14:54

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存款、支付超殺優惠雙箭齊發！純網銀「將來銀行」宣布，即日起無論新舊戶均無需解任務，即可樂享活存主帳戶 5 萬元以上利率 1.5%、存款金額無上限好康，此外，電子支付更享最高 25% 回饋，優惠延長力拚年底前衝刺開戶數。

將來銀行指出，8 月起推出以「將來銀行帳戶綁定全支付享旅日支付最高 25%」回饋，及 9 月推出活存主帳戶「5 萬內利率 1%、5 萬以上 1.5% 無上限」均廣受將將粉好評，因此決定延續回饋，無論新舊戶、無需特別登錄活動網頁均能享有此二大好康回饋。

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將來銀行強調，延長至 2025 年 3 月 31 日之活存 5 萬元以上利率 1.5%、存款金額無上限的特案，相較市場常見活存方案約 0.705% 極具利率競爭力，特別適合作為數位金融帳戶首選。

若目前尚非將來銀行存戶，開戶且完成裝置綁定，更有新戶加碼回饋「500 全點」或「活存口袋 5 萬元 10% 優利」兩大好禮可選。

第四季眾多佳節往往是國人與親友聚餐的難得時刻，因此，將來銀行除了與全支付的合作回饋外，更推出刷將將卡最高更享 4% 回饋。