「風光」供電衝新高！台電8/21綠能發電量達1085萬瓩 9月用電負載將稍解

因應空污季 (10 月起至隔年 3 月) 來臨，台電提前進行準備，將視電力供需狀況，適時安排燃氣機組進行短期檢修，以應對空污季時燃煤機組降載或停機，兼顧穩定供電與環境保護。



台電說明，以需求面而言，7 月 23 日瞬時尖峰負載創下 4,142 萬瓩新高，8 月尖峰負載多半落在 4,000 萬瓩以下，未來隨夏月用電尖峰已過，估計 9 月用電負載將隨氣溫逐漸下降。以供給面而言，新增機組部分，民營豐德電廠 3 號機 (110 萬瓩) 近期已滿載試運轉測試；機組除役部分，麥寮 2 號機 (60 萬瓩) 將於 9 月 8 日合約屆期除役。



台電進一步說明，9 月整體供電能力預估日尖峰最大可達 4,588 萬瓩，大於預測最高負載 3,976 萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達 3,937 萬瓩，大於預測最高負載 3,600 萬瓩。台電預估全月日尖峰備轉容量率將保持 10%，夜尖峰備轉容量率保持 7%。



台電指出，近年在政府與民間積極推動下，再生能源持續成長，8 月 21 日風光合計發電量更達 1,085 萬瓩，創下歷史新高。在再生能源逐漸成為供電要角，加上用電負載逐步降低的情況下，可增加機組檢修的餘裕，台電將隨時視供電及負載情況，安排燃氣機組短期檢修，因應空污季燃煤機組降載停機。