愛德萬測試宣布 獲高通2024年度供應商大獎

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-01 15:03

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半導體測試設備大廠愛德萬測試 (Advantest Corporation) 今 (1) 日宣布，於聖地牙哥高通 (QCOM-US) 供應商峰會 (Qualcomm Supplier Summit) 獲頒高通 (Qualcomm) 「2024 年度供應商──測試設備與硬體類」大獎。

高通 (Qualcomm Technologies) 採購長暨資深副總 Kee K. Chang 表示，很高興能授予愛德萬測試 2024 年度供應商測試設備與硬體類獎項，公司在元件測試的各大關鍵業務皆採用愛德萬測試的技術。在公司持續開拓跨產業發展之際，供應商是公司十分珍視的夥伴。

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美洲暨歐洲愛德萬測試資深業務副總 Sanjeev Mohan 也指出，十分榮幸能獲得備受敬重的夥伴認可，愛德萬測試未來將持續致力擴大測試解決方案產品，支持高通不斷成長。這個獎證明公司對客戶堅定的承諾，深信在供應鏈建立互信關係是在這個快速變遷的市場取得成功的關鍵。

過去一年來，愛德萬測試為高通科技提供專門的客戶支援，及依據企業需求而客製化的獨特測試解決方案。愛德萬測試豐富的產品線橫跨系統單晶片 (SoC) 和記憶體測試機、分類機 (handler)、軟體、系統級測試 (SLT)、介面裝置 (device interface) 和現場服務支援，提供客戶涵蓋整個半導體價值鏈最頂尖的解決方案。未來愛德萬測試仍將持續投入研發最先進的解決方案，全力支持客戶追求創新。