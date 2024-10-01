輝瑞繼續出售Haleon股票 持股比例降至約15%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-01 17:20

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輝瑞 (PFE-US) 透過出售 Haleon Plc 股票，以及 Haleon 的股票回購中，共獲得總計約 26.6 億英鎊 (約合 35.6 億美元)，進一步減少了其在這家英國消費者健康公司的股份。

高盛國際周二表示，輝瑞以每股 380 便士的價格，出售了英國消費者醫療健康業務 Haleon 的 6.4 億股普通股。出售價格較 Haleon 周一收盤價 392.90 便士折價 3.3%。

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高盛還表示，除了發售股票外，Haleon 周一還同意以相同的價格、從輝瑞購買價值約 2.3 億英鎊的股票。

交易完成後，輝瑞在 Haleon 的持股比例將從約 22.6% 降至約 15%。

Haleon 由葛蘭素史克公司和輝瑞消費者健康部門合併而成，這家公司生產多種產品，包括 Panadol 止痛片和 Centrum 維生素。

今年 3 月，輝瑞開始削減對 Haleon 的所有權，出售了價值超過 28 億英鎊的公司股票和美國存託股票。聲明顯示，這家美國公司在這次的減持中，沒有出售任何美國存託股份。