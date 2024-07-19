〈愛德萬展望〉台積電AI晶片需求強勁 測試設備交期拉長至半年以上

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-07-19 16:47

吳萬錕指出，由於 AI、HPC 需求強勁，台積電也在台灣擴充先進製程與先進封裝產能，只要台積電在台灣擴產並增加生產基地，台灣愛德萬也會持續招募，因應整體半導體先進測試需求成長。

吳萬錕補充，由於 CoWoS 封裝體價格昂貴，為確保每顆裸晶都能正常運作，需要更多的先進測試，整體測試時程也大幅拉長，並帶動測試設備需求暢旺，目前是呈現訂單滿載的情況，交期也從 3 個月拉長至半年以上，預期吃緊狀況可能要年底才有機會舒緩。