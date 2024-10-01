2012年來最強！Fed啟動降息周期、陸強力救市激勵 比特幣九月大漲近8%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-01 12:41
全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (1) 日下跌逾 1.5% 至 6.35 萬美元左右，一度失守 6.3 萬關卡，但儘管如此，仍無損上月亮眼表現。比特幣 9 月上漲 7.9%，創 2012 年來同期最強表現，今年第 3 季漲幅亦達 2.8%。
隨著全球加密貨幣 ETF 產品的資金淨流入速度創 7 月中以來最快紀錄，比特幣在截至上周五 (9 月 27 日) 為止的五天內上漲近 5%。
比特幣近幾周上漲部分係因聯準會 (Fed) 啟動降息周期，加上中國政府推出廣泛的經濟刺激措施。根據 bitwise 的 ETC Group 數據，上周美國比特幣 ETF 的淨購買量超過新開採比特幣一個月供應量，bitwise 稱主要受惠於中國人民銀行 (央行) 的強力救市舉措。
加密貨幣股票方面，微策略 (MSTR-US) 上月大漲約 27%，第三季亦漲 22.5%，Coinbase(COIN-US) 上月也大幅攀漲 12%。
此外，bitwise 旗下 ETC Group 數據也顯示，上周美國比特幣交易所交易基金的淨購買量 (16,774 比特幣) 超過了新開採比特幣一個月的典型供應量(13,500 比特幣)。該公司表示，這主要是由於中國人民銀行的政策逆轉。
但分析師們對市場的超買情形提出警告，關鍵指標也顯示比特幣尚未準備好創下新的歷史高點。以中國為中心的穩定幣數據和較低的零售參與度顯示經濟放緩，而全球散戶興趣依舊低迷。
過去多頭市場時，零售活動激增，Coinbase 成為下載量第一的應用程式，但目前 Coinbase 下載量僅排名第 417 位，遠低於先前上漲期間的排名。鏈上數據也顯示，短期持有者供應也在下降，顯示散戶尚未湧入市場。
Fed 主席鮑爾在美東時間周一 (9 月 30 日) 的談話也驚動幣圈投資人。鮑爾警告，儘管未來還會進一步降息，但沒有預設的路徑。
不過，投資者依舊看好比特幣將受益於降息、美國總統大選結果出爐的確定性及有利的市場條件，將有更多的資金流入加密貨幣 ETF。
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